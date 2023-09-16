Падение экспорта и ослабление глобального спроса, в первую очередь во взаимной торговле с Китаем, стали основными причинами появившихся в последнее время проблем в экономике Германии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкого канцлера Олафа Шольца.

По его словам, негативное влияние на экономику ФРГ также оказывает рост цен на энергоносители и высокая инфляция в стране. В настоящий момент стоимость электроэнергии и газа в Германии практически в два-три раза больше, чем до февраля 2022 года. При этом последствия пандемии в виде нарушенных логистических цепочек дополнительно усугубляют ситуацию, по мнению Шольца.

Однако канцлер отметил и положительные моменты в экономике страны. По его словам, к успехам можно отнести строительство в Германии заводов по производству аккумуляторов и полупроводников, а также инвестиции в развитие электромобилей.

По прогнозам аналитиков, в текущем году ВВП Германии сократится на 0,3% из-за проблем в промышленном секторе страны, что негативно влияет на экономику.