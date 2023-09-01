По словам американского бизнесмена Вивека Рамасвами, выдвигающего свою кандидатуру на пост президента страны от республиканцев, Вашингтон совершил серьезную ошибку, уничтожив газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Слова политика приводит телеканал Fox News.

По словам политика, ошибочная политика действующей администрации американского президента привела к тому, что для Российской Федерации экономическое сотрудничество с Китаем стало приоритетным. Рамасвами подчеркнул, что разрыв экономических связей между Россией и Западом после подрыва «Северных потоков» и введения беспрецедентных экономических санкций толкнул Россию в объятия Китая.

Кандидат в президенты США предложил выход из сложившейся ситуации путем заключения так называемой «сделки» с Москвой. По мнению Рамасвами, Вашингтон должен пообещать не принимать Киев в НАТО и заморозить текущую линию фронта. По его словам, объединение России с Китаем является «самой большой и реальной угрозой» для США, поэтому президент страны должен сделать все возможное, чтобы «разъединить» эти страны.