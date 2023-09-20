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Елизовский районный суд в Камчатском крае рассмотрит дело местной «графини Монте-Кристо». После выхода из колонии она решила обогатиться, используя информацию, полученную от своей сокамерницы.

Следствие выяснило, что 46-летняя жительница Елизова после отсидки пришла в гости к сожителю женщины, с которой отбывала наказание. Она сообщила ему, что готова помочь в пополнении банковских карт его возлюбленной. Мужчина «повелся» на это, но позже было установлено, что «подруга» тратила деньги исключительно на себя.

Завладев сразу тремя чужими картами, она истратила на шопинг 280 тысяч рублей и остановить ее смогла лишь полиция. Женщину задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье о краже.

Сейчас она предстанет перед судом и может вновь оказаться в колонии на срок до 6 лет.

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