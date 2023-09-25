Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Массированным ракетным ударам в ночь на 25 сентября подверглась Днепропетровская область. По предварительной информации, противокорабельные ракеты «Оникс» и крылатые «Калибры» разгромили военный аэродром Долгинцево».

Несколько дней назад по аэродрому попал дрон-камикадзе «Ланцет», который после модернизации получил способность поражать цели с дистанции более 80 километров. Тогда был поражен истребитель МиГ-29. Теперь авиабаза оказалась под ударом «Ониксов» и «Калибров».

Кроме того, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в результате взрыва в Кривом Роге возник сильный пожар на одном из предприятий. Сейчас все потушено.

Сильное возгорание началось ночью и в Одессе, в здании отеля у морского вокзала. Также официальные представители ВСУ заявили о фактическом уничтожении самого Морвокзала.

Вам может понравиться

Киев жалуется на некачественное западное оружие на фоне волны поражений ВСУ

На южном направлении ВСУ все чаще вынуждены уходить в оборону, а вот в Артемовске они активизировались и много атакуют, проводя однообразные мясные штурмы. «Пятый канал» рассказал, что сейчас на этом

В Канаде открыто оскорбляли супругов Зеленских и требовали убираться из страны

Семейная пара Зеленских во время своей поездки в Канаду была негативно принята простыми гражданами страны, сообщает «Царьград». В толпе, которая наблюдала проход Владимира и Елены Зеленских вместе с премьер-министром Канады

Французский скайдайвер Гали в результате столкновения с самолетом лишился головы

Французский скайдайвер Николас Гали погиб на юго-западе страны, столкнувшись с самолетом, из которого выпрыгнул за несколько секунд до инцидента. 40-летний экстремал, имеющий огромный опыт прыжков, использовал вингсьют, позволяющий парить в