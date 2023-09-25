Массированным ракетным ударам в ночь на 25 сентября подверглась Днепропетровская область. По предварительной информации, противокорабельные ракеты «Оникс» и крылатые «Калибры» разгромили военный аэродром Долгинцево».

Несколько дней назад по аэродрому попал дрон-камикадзе «Ланцет», который после модернизации получил способность поражать цели с дистанции более 80 километров. Тогда был поражен истребитель МиГ-29. Теперь авиабаза оказалась под ударом «Ониксов» и «Калибров».

Кроме того, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в результате взрыва в Кривом Роге возник сильный пожар на одном из предприятий. Сейчас все потушено.

Сильное возгорание началось ночью и в Одессе, в здании отеля у морского вокзала. Также официальные представители ВСУ заявили о фактическом уничтожении самого Морвокзала.