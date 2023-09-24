Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский военнослужащий сперва использовал беспилотник, чтобы установить местоположение группы боевиков ВСУ, а затем пробрался в тыл и ликвидировал двоих вражеских солдат, рассказали «Известия».

Бойцы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ засели за бетонным заграждением и вели огонь по российским позициям. Боец проявил смекалку и запустил БПЛА, чтобы выяснить, где именно находится противник.

После этого он обошел врага, зашел к нему в тыл и точными выстрелами из автомата уничтожил боевиков.

Ранее украинский военный заявил, что после ранения не собирается возвращаться в зону боевых действий. По его словам, бойцы являются не более чем мясом для командования ВСУ и терпеть такое отношение он больше не намерен.

Вам может понравиться

Любимый пес Вячеслава Гришечкина Беня остался в одиночестве после смерти актера

19 сентября в столице простились с актером Вячеславом Гришечкиным, блестяще сыгравшем майора Староконя в сериале «Солдаты». В трехкомнатной квартире артиста в Беляево остался его любимый пес Беня, о дальнейшей судьбе

Приемный отец Дани Милохина сообщил о требованиях властей Анапы снести родительский дом

Приемный отец известного блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил о требовании городской администрации Анапы снести два дома – его собственный и родительский. Соответствующий видеоролик записал сам Тюленев. По его словам,

Егор Бероев показал публике 20-летнего сына, свою точную копию

Российский актер театра и кино Егор Бероев представил своего 20-летнего «сына» зрителям, который, оказавшись очень похожим на него, снялся вместе с ним в свежей киноленте. Бероев поделился кадром из нового