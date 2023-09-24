Российский военнослужащий сперва использовал беспилотник, чтобы установить местоположение группы боевиков ВСУ, а затем пробрался в тыл и ликвидировал двоих вражеских солдат, рассказали «Известия».

Бойцы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ засели за бетонным заграждением и вели огонь по российским позициям. Боец проявил смекалку и запустил БПЛА, чтобы выяснить, где именно находится противник.

После этого он обошел врага, зашел к нему в тыл и точными выстрелами из автомата уничтожил боевиков.

Ранее украинский военный заявил, что после ранения не собирается возвращаться в зону боевых действий. По его словам, бойцы являются не более чем мясом для командования ВСУ и терпеть такое отношение он больше не намерен.