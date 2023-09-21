ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Воспитатели массово увольняются из детского сада №463, расположенного в микрорайоне Вторчермет Екатеринбурга. Из учебного заведения практически одновременно уволилось сразу несколько педагогов. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на представителей администрации города.

Известно, что из детского сада уволилось трое воспитателей, двое из которых ушли с работы по причине переезда в другие населенные пункты. При этом, по информации администрации учебного заведения, на их места уже были найдены новые воспитатели. Поэтому вопрос с нехваткой персонала уже закрыт, резюмировали в администрации города.

По словам представителя администрации Екатеринбурга, новые воспитатели в ближайшее время выйдут на работу. Заведующая детским садиком №463 имеет 11-летний опыт работы в дошкольных учреждениях, поэтому новые педагоги быстро вольются в коллектив под присмотром более опытных воспитателей.

Вам может понравиться

Фермеры России бьют тревогу из-за срыва сбора урожая и посева озимых ввиду подорожания дизеля

На фоне уборочной кампании, когда потребность в топливе для аграрных предприятий в России находится на пике, стоимость дизельного топлива увеличилась вдвое. При этом цены на пшеницу падают, что может привести

МО: ВС РФ нанесли удар «Солнцепеком» по ДРГ противника при попытке перехода Днепра

Министерство обороны РФ обнародовало видеокадры успешной работы российских бойцов в зоне спецоперации. На видеозаписи можно увидеть, как российские военные наносят поражающий удар по украинской диверсионно-разведывательной группе, пытающейся осуществить высадку на

Минобороны Азербайджана официально подтвердило капитуляцию Карабаха

Власти непризнанного Нагорного Карабаха капитулировали в результате антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном. Тг-канал «База» сообщил, что в ходе боев армия обороны республики потеряла около 1000 военнослужащих. Не исключено, что войска Нагорного