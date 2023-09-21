Воспитатели массово увольняются из детского сада №463, расположенного в микрорайоне Вторчермет Екатеринбурга. Из учебного заведения практически одновременно уволилось сразу несколько педагогов. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на представителей администрации города.

Известно, что из детского сада уволилось трое воспитателей, двое из которых ушли с работы по причине переезда в другие населенные пункты. При этом, по информации администрации учебного заведения, на их места уже были найдены новые воспитатели. Поэтому вопрос с нехваткой персонала уже закрыт, резюмировали в администрации города.

По словам представителя администрации Екатеринбурга, новые воспитатели в ближайшее время выйдут на работу. Заведующая детским садиком №463 имеет 11-летний опыт работы в дошкольных учреждениях, поэтому новые педагоги быстро вольются в коллектив под присмотром более опытных воспитателей.