Россия спасла мир от ядерного шантажа и возможной катастрофы, забрав в свое время с территории Украины ракеты с атомными боеголовками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона, генерал-майора запаса Леонида Ивлева.

По его словам, выступление украинского президента на Генассамблеи ООН является ярким примером искажения исторических фактов. Зеленский заявил, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, поскольку Украина в свое время отказалась от третьего в мире ядерного арсенала.

Ивлев подчеркнул, что Киев вынужден был передать ракетно-ядерный арсенал, доставшийся ему в наследие после распада СССР, Москве по причине невозможности его обслуживания и содержания в надлежащем состоянии.

«Никто в мире не хотел принимать Украину в ядерный клуб. Россия после распада СССР фактически спасла мир от ядерной угрозы, шантажа и катастрофы, которая сегодня могла бы исходить от нацистов, захвативших власть на Украине», – отметил Ивлев.