Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша стала первым европейским государством, которое отказалось поставлять оружие на Украину. Ее решение может стать примером для других стран. Так, следующей откажется оказывать военную помощь Киеву Венгрия, уверен историк, заместитель министра информации ДНР Кирилл Ольхин.

Он напомнил, что Венгрия изначально не собиралась помогать Украине. Она понимала, что это будет история, очень напоминающая сказку «Лисичка со скалочкой».

«Украина в данном случае лисичка, которая приходит, допустим, в Польшу и говорит: „У меня пропала скалочка, что делать? Дайте мне вместо неё курочку… потом гусочку… потом девочку…“ И в итоге — все вооружения, которые им необходимы», — пояснил аналитик.

Практически все страны Европы по соседству с Украиной понимают, что поставки вооружений пора прекращать. Но на них оказывают давление Лондон и Вашингтон, которые также могут вынудить отправлять вооружения в Киев целый ряд стран Азии.

Вам может понравиться

19FortyFive: Россия полностью контролирует воздушное пространство Украины

Россия полностью контролирует воздушное пространство Украины, что является главной проблемой ВСУ. Киеву нечего противопоставить российской авиации из-за отсутствия соответствующих воздушных средств поражения, пишет американское издание «1945». Военный эксперт Джон Россомандо,

Психолог назвала фразы, которые свидетельствуют о манипуляции

Кандидат психологических наук Марина Гогуева раскрыла, как можно распознать манипуляцию во время разговора с человеком. По словам специалиста, одним из признаков манипуляции вами является употребление человеком таких шаблонных фраз, как

ВС России уничтожили более 500 украинских боевиков за сутки

Российская армия успешно атакует позиции противника на Донецком направлении. ВСУ несут серьезные потери в личном составе. Отмечается, что за минувшие сутки противник потерял более 500 военнослужащих. Во время брифинга представители