Польша стала первым европейским государством, которое отказалось поставлять оружие на Украину. Ее решение может стать примером для других стран. Так, следующей откажется оказывать военную помощь Киеву Венгрия, уверен историк, заместитель министра информации ДНР Кирилл Ольхин.

Он напомнил, что Венгрия изначально не собиралась помогать Украине. Она понимала, что это будет история, очень напоминающая сказку «Лисичка со скалочкой».

«Украина в данном случае лисичка, которая приходит, допустим, в Польшу и говорит: „У меня пропала скалочка, что делать? Дайте мне вместо неё курочку… потом гусочку… потом девочку…“ И в итоге — все вооружения, которые им необходимы», — пояснил аналитик.

Практически все страны Европы по соседству с Украиной понимают, что поставки вооружений пора прекращать. Но на них оказывают давление Лондон и Вашингтон, которые также могут вынудить отправлять вооружения в Киев целый ряд стран Азии.