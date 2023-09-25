Испанские специалисты из Университета Балеарских островов смогли установить, какие следует употреблять продукты, в целях снижения риска возникновения ожирения печени. Своим научным трудом ученые поделились с изданием Nutrients.

Если происходит ожирение печени, то нормальные клетки органа заменяются на жировые, чего у здорового человека быть не должно. К таким проблемам приводит недостаточное питание, в результате которого происходит нехватка таких веществ как холин, бетаин, фолат и витамин В 12. Также к ожирению печени может привести чрезмерное употребление животного белка, насыщенных жиров, трансжиров и фруктозы.

Для восполнения необходимых для печени полезных веществ специалисты рекомендуют употреблять в пищу морепродукты, семена и орехи и прочие продукты, содержащие большое количество клетчатки.

Риск ожирения печени снижает употребление омега-3 жирных кислот, получаемых из растительных масел и морепродуктов. Также стоит ограничивать потребление сахара и красного мяса.