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Популярная российская супермодель Ирина Шейк, проживающая в США, появилась на открытии выставки Unveiled, проводимой в Милане, в черном костюме мужского кроя. Своими снимками с данного мероприятия модель поделилась на своей страничке в популярной социальной сети.

Для вечернего мероприятия, посвященного выставке работ дуэта фэшн-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хенци, Ирина Шейк выбрала однотонный черный образ. Модель надела классический черный костюм мужского кроя в стиле оверсайз. Пиджак Ирина надела практически на голое тело. Грудь селебрити была прикрыта полупрозрачным бюстгальтером, который выглядывал из-под одежды. В качестве обуви Ирина выбрала ботинки спортивного фасона. А изюминкой ее образа стал чокер, усыпанный кристаллами.

Ранее появилась информация, о романе Ирины Шейк и Тома Брэди, футболиста и бывшего супруга модели Жизель Бюндхен. Пара неоднократно попадала под прицелы объективов фотографов. Однако недавно появились снимки модели с ее бывшим партнером и отцом ее дочери Брэдли Купером с совместного летнего отдыха. Многие решили, что пара вновь возобновила отношения. Однако затем Ирину сфотографировали вновь в компании ее нынешнего бойфренда.

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