Впервые на территорию Российской Федерации прибыла делегация из Ирана по безвизовому режиму. Самолет приземлился сегодня ночью в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщили пресс-службе Министерства экономического развития России. Представители российских туристических агентств познакомят иранских гостей с инфраструктурой Северного Кавказа. Визит иранской делегации был организован корпорацией «Кавказ.РФ».

По словам заместителя министра экономического развития России Сергея Назаров, новой точкой для развития российско-иранских отношений является именно сфера туризма. Введение безвизового режима для иранских граждан и государственная поддержка туроператоров должны привести к дополнительному туристическому потоку на курорты Северного Кавказа.

В течение недели гостей из Ирана познакомят с туристической инфраструктурой и достопримечательностями Ставропольского края, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, и Республики Дагестан.