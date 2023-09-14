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Российские инспектора ГИБДД напомнили о штрафе, предусмотренным за управление транспортным средством с механической коробкой переключения передач (МКПП). В зоне риска оказались те выпускники автошкол, которые во время обучения выбрали практический курс по управлению автомобилем с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).

В таком случае выпускник автошколы получает водительское удостоверение со специальной отметкой «АТ». Подобная отметка накладывает ограничения на управления транспортным средством, оборудованным классической МКПП. Если водитель с подобным удостоверением сядет за руль автомобиля с «механикой», инспектор ДПС имеет право выписать ему штраф в соответствии со статьей 12.7 КоАП Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству России, нарушителя данной статьи ждет наказание в виде штрафа в размере от 5000 до 15 000 рублей. При этом точный размер штрафа будет назначен в ходе судебного рассмотрения данного правонарушения.

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