Киев почти ежедневно пытается наносить удары по городам России, чтобы спровоцировать ее на усиление эскалации конфликта. Издание Il Sussidiario пишет, что таким образом Украина надеется добиться ввода на территорию страны войск НАТО.

Одна из целей таких атак – показать гражданам России, что они уязвимы, что власти не способны их защитить. Но все же главное стремление Киева заключается в том, чтобы втянуть в противостояние Североатлантический альянс.

Именно вступление НАТО в конфликт является единственным шансом Украины на успешное его завершение. Поэтому хотя президент Владимир Зеленский и говорит о нежелании переносить противостояние на российскую территорию, его дела указывают на обратное.

При этом авторы публикации подчеркивают, что Киев не задействует в атаках на Москву и регионы России западное вооружение. Но в то же время США и их союзники по НАТО передают Киеву разведданные и тем самым оказывают мощную информационную поддержку террористических ударов.