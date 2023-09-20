Запад продолжает вкладывать в Украину военные и финансовые ресурсы, однако у него нет никакого плана на случай провала контрнаступления ВСУ. Из-за этого США, которые руководят всем процессом, и другие страны ожидает настоящий кошмар, уверен хорватский обозреватель Зоран Метер.

«Запад, прежде всего США, так как от них тут все и зависит, с самого начала вооруженного конфликта не заготовил никакой стратегии отступления и не придумал, что делать, если все пойдет по негативному сценарию или просто не так, как хотелось бы», — приводит слова эксперта издание «Известия».

Уже сейчас большинство западных стран столкнулись с экономическим кризисом и социальным упадком. Из-за поддержки Украины во многих из них уровень жизни катастрофически снизился, что вызвало недовольство граждан.

Это серьезная проблема, так как Запад вступает в предвыборный год и предпочтения электората могут измениться совсем не в пользу действующих властей.