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Украинская сторона должна забрать тела погибших боевиков и предать их земле, заявил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. Он опубликовал видеозапись с огромным количеством трупов военнослужащих ВСУ у населенного пункта Новодонецкое.

«Что стало с живыми, что они стали так относиться к мёртвым? Такое отношение бандеровцев к своим должно и нам служить примером: не уподобляться», — написал бывший комбат «Востока» в своем тг-канале.

Он отметил также, что если бы украинская сторона обратилась к властям ДНР в установленном порядке, она бы получила возможность забрать и похоронить тела. Но никто этого не делает и не собирается.

С начала контрнаступления ВСУ потеряли уже 70 тысяч своих бойцов. Очень многие числятся пропавшими без вести, так как Киев делает все возможное, чтобы скрыть потери и не деморализовать оставшихся в живых и украинский народ.

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