Американский журналист Дэнни Хайфон во время эфира на своем YouTube-канале заявил, что поведение украинского президента Владимира Зеленского во время выступления в Генассамблее ООН может поставить под большой вопрос последующую помощь Украине от Запада.

По словам журналиста, своим поведением президент Украины заставляет Запад все больше и больше сомневаться в нем. Он пытается выглядеть лидером, мировым героем, но у него ничего не выходит.

Хайфон подчеркнул, что план коллективного Запада по ослаблению Российской Федерации полностью провалился, ведь они не смогли задавить экономику страны своими санкциями. К тому же, ВС России одерживают победу на поле боя. Журналист считает, что многие представители Запада уже пытаются донести до Зеленского необходимость прекращения кровопролития на Украине. Однако он своим вызывающим поведением показывает, что не готов идти на уступки.

«Западу крайне сложно оправдывать поддержку Украины, когда Зеленский ведет себя как ребенок, избалованный ребенок», – зарезюмировал Дэнни Хайфон.