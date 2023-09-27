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На украинском ТВ 27 сентября внезапно зазвучала композиция «Я русский» в исполнении певца Shaman.

Ярослав Дронов, известный под этим псевдонимом, ворвался на телевидение Украины благодаря хакерам, которые сумели взломать один из каналов и прервать обычную трансляцию. Вместо нее прозвучала песня «Я русский».

Телезрители с иронией отреагировали на этот инцидент.

«Наши даже защитить ТВ не могут», — написала одна из них в социальных сетях.

Впрочем, композиция «Шамана» прервала трансляцию украинского ТВ всего на 10 секунд, после этого последствия взлома удалось устранить.

Надо отметить, что хакерам удалось взломать «5 канал», который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.

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