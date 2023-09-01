Голливудская актриса Кэмерон Диас 30 августа отметила свой 51-й день рождения. Ее подруга, американская актриса Гвинет Пэлтроу поздравила Кэмерон в соцсетях с именинами и опубликовала совместный снимок.

Стоит отметить, что на фотографии обе актрисы запечатлены на природе. На их лицах видны счастливые улыбки и полностью отсутствует косметика. «Могу я, пожалуйста, сделать паузу, чтобы поздравить с днем рождения одного из величайших людей, которых я знаю, и одного из моих лучших, самых близких, горячо любимых друзей», — написала Гвинет под снимком.

Кэмерон Диас – популярная американская модель и актриса. Роль в фильме «Маска» сделала актрису знаменитой на весь мир. Причем этот фильм стал первым в карьере Кэмерон. Также Диас снялась в таких знаменитых картинах, как «Все без ума от Мэри», «Ванильное небо», «Банды Нью-Йорка», «Ангелы Чарли», «Отпуск по обмену», «Очень плохая училка» и многих других проектах.

Актриса состоит в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом, от которого в 2019 году родила дочь Рэддикс Хлою Уайлдфлауэр Мэдден.