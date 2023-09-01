Популярная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сейчас находится в Германии. На своей странице в соцсетях Гузеева поделилась кадрами со своей поездки. На видео можно рассмотреть архитектуру улиц Берлина, где
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Популярная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сейчас находится в Германии. На своей странице в соцсетях Гузеева поделилась кадрами со своей поездки. На видео можно рассмотреть архитектуру улиц Берлина, где прогуливалась телеведущая. Однако артистка не стала сообщать, сколько намеревается пробыть за рубежом. До посещения Германии Гузеева ездила в Израиль и Болгарию.

Ранее сообщалось, что «Первый канал» с сентября вновь начнет транслировать телешоу «Давай поженимся!». В новом сезоне вновь вернутся неизменные ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова. А вот астролог Василиса Володина отказалась от участия в продолжении проекта.

На вопрос поклонников телепередачи, почему Володиной не будет в новом сезоне, Лариса Гузеева ответила достаточно резко. Телеведущая заявила, что Василиса Володина не захотела отказываться от своего прибыльного бизнеса ради съемок в передаче. «Володина променяла жизнь на кошелек», – заявила Гузеева.

Вам может понравиться
Многие артисты, которые в феврале прошлого года уехали из России и осудили начало специальной военной операции, сейчас совсем не против вернуться обратно. Однако пускают в РФ далеко не всех. Портал

Опубликован список сбежавших артистов, которых не пускают обратно в Россию

Многие артисты, которые в феврале прошлого года уехали из России и осудили начало специальной военной операции, сейчас совсем не против вернуться обратно. Однако пускают в РФ далеко не всех. Портал
Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что в 2024 году между США и Россией может начаться «горячий» конфликт. Его слова решил прокомментировать кандидат исторических наук, руководитель Центра российско-американских отношений Института США

Подлесный: США не станут вступать в «горячий» конфликт с Россией

Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что в 2024 году между США и Россией может начаться «горячий» конфликт. Его слова решил прокомментировать кандидат исторических наук, руководитель Центра российско-американских отношений Института США
Габон стал очередной африканской страной, в которой произошел военный переворот. В Либревиле звучат выстрелы после выборов, по итогам которых действующий глава государства Али Бонго Ондимба набрал 64,2 процента голосов и

Военные Габона устроили переворот и отменили результаты выборов президента

Габон стал очередной африканской страной, в которой произошел военный переворот. В Либревиле звучат выстрелы после выборов, по итогам которых действующий глава государства Али Бонго Ондимба набрал 64,2 процента голосов и