Популярная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сейчас находится в Германии. На своей странице в соцсетях Гузеева поделилась кадрами со своей поездки. На видео можно рассмотреть архитектуру улиц Берлина, где прогуливалась телеведущая. Однако артистка не стала сообщать, сколько намеревается пробыть за рубежом. До посещения Германии Гузеева ездила в Израиль и Болгарию.

Ранее сообщалось, что «Первый канал» с сентября вновь начнет транслировать телешоу «Давай поженимся!». В новом сезоне вновь вернутся неизменные ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова. А вот астролог Василиса Володина отказалась от участия в продолжении проекта.

На вопрос поклонников телепередачи, почему Володиной не будет в новом сезоне, Лариса Гузеева ответила достаточно резко. Телеведущая заявила, что Василиса Володина не захотела отказываться от своего прибыльного бизнеса ради съемок в передаче. «Володина променяла жизнь на кошелек», – заявила Гузеева.