Отношения между Украиной и Польшей, которые еще несколько месяцев назад были готовы чуть ли не объединиться в одно государство, существенно ухудшились. И дело совсем не в ограничениях экспорта украинской сельхозпродукции, рассказал «МК» военный эксперт Владимир Гундаров.

Он напомнил, что Украина заключила контракт с Польшей на поставку оружия, но Варшава не полностью выполнила свои обязательства. Кроме того, неплохо зарабатывая на транзите вооружений из других стран, она вдруг заявила, что оружие требуется для усиления собственной армии и отказалась от поставок.

Еще одна причина кроется в том, что президент Украины Владимир Зеленский передумал отдавать Польше западные регионы страны. Он опасается, что бандеровцы, населяющие Львовскую, Тернопольскую, Черновицкую и другие области, за подобное решение отправят его в отставку.

Такой ход Зеленского совсем не понравился Анджею Дуде, что и привело к охлаждению отношений. И именно это главная причина конфликта. А наемники из Польши, которые погибли на Украине за возможность получить исторические земли в распоряжении Варшавы, здесь совершенно не причем.