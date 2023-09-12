Обозреватель британского издания The Guardian Патрик Баркхэм опубликовал материал, в котором сообщает об угрозе нашествия колоний красных огненных муравьев на города в Европе. Муравьи вида Solenopsis invicta не просто являются угрозой для сельскохозяйственных угодий, так как уничтожают посевы. Они могут наносить повреждение электрооборудованию и даже автомобилям.

Красные огненные муравьи очень опасны. Укус данного муравья невероятно болезненный, а в некоторых случаях может вызвать острую аллергическую реакцию с последующим летальным исходом. Распространение данного вида муравьев негативно сказывается на местности, сокращается флора и фауна на территории, пораженной Solenopsis invicta.

По словам автора материала, красные огненные муравьи уже стали часто встречаться в Италии. Причиной является глобальное потепление. На фоне этой проблемы Solenopsis invicta будут способны «захватить» все европейские города. Ведь климатические условия Лондона, Парижа, Рима, Барселоны пригодны для жизни данного вида муравьев.