6 сентября в результате ракетного удара по Константиновке погибло 16 человек, еще десятки получили ранения различной степени тяжести. При этом Зеленский сразу же попытался обвинить в нанесении удара российскую армию, чтобы отвести подозрения от вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военного эксперта и главы филиала института стран СНГ в Севастополе Владимира Горбачева.

Однако в день приезда украинского президента в США для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН американская газета New York Times опубликовала материал с результатами собственного расследования по ракетному удару по Константиновке. После анализа обломков упавшей на Константиновку ракеты и места трагедии журналисты издания пришли к выводу, что удар по гражданскому населению был нанесен ракетой ПВО, выпущенной из комплекса «БУК» вооруженных сил Украины.

Военный эксперт Горбачев, комментируя данную новость, заявил: «Вне зависимости от того, что пишет NYT, и того, что утверждают эксперты, Киев все равно говорит и будет говорить, что в этом ударе виновата Россия… Но все это чушь, факты очевидны. В данном случае они могут свидетельствовать не о явно подготовленной провокации – провокация была в оценке Киевом произошедшего. Здесь мог быть и сбой в работе систем наведения, и неполадки в самой ракете, и человеческий фактор. В данном случае можно говорить о непрофессионализме боевого украинского расчета, а в последующем – о раздувании информационного пузыря».