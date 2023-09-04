Британские исследователи из Университета Суррея провели исследование, изучая влияние гнева, презрения и отвращения на дружеские и романтические отношения. Их исследование, опубликованное в научном журнале Personality and Individual Differences, доказывает, что в некоторых случаях проявление враждебных эмоций может помочь людям преодолеть конфликты и проблемы в отношениях.

Ученые обнаружили, что важную роль в долгосрочных отношениях может играть проявление гнева. Гнев помогает изменить поведение партнера и снизить вероятность совершения подобных ошибок в будущем. Например, критика или выражение гнева могут помочь партнеру осознать свои ошибки и улучшить свое поведение.

Однако исследование также выявило, что презрение и отвращение являются деструктивными эмоциями, которые могут привести к чувству взаимной неудовлетворенности и даже разрыву отношений.