Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин отреагировал на видео родителей смертельно больного 3-летнего Миши Бахтина. В своем видеообращении родители мальчика обратились к главе СК с просьбой о помощи. Они сообщили, что медики отказывают в выдаче препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), утверждая, что лекарство опасно для ребенка.

СМИ опубликовали обращение родителей Миши Бахтина к руководству СК России, в котором они сообщают о своем несогласии с решением врачебного консилиума, отказать в обеспечении ребенка жизненно необходимым препаратом.

Александр Бастрыкин поручил врио руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить подробный план о ходе расследования уголовного дела, а также по доводам, озвученным в материалах средств массовой информации.

В 2021 году Мише Бахтину спасли жизнь с помощью единственного в мире препарата от СМА «Золгенсма», стоимостью в 160 миллионов рублей. На этот единственный укол деньги собирали жители всей Российской Федерации. Этот препарат помог мальчику выжить, однако для поддержания его жизни необходимо лечение. Ему пожизненно необходимо принимать препарат «Рисдиплам», который Минздрав пообещал выдавать ребенку бесплатно. Однако затем на консилиуме было поставлено под сомнение необходимость в данном препарате. Родители решили просить помощи у главы СК РФ, так как считают решение Минздрава не правомерным.