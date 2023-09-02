Попытки ВСУ осуществить высадку десанта на полуостров Крым является не более, чем пиар-акцией. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью с журналистами РИА Новости. Он подчеркнул, что такие действия являются бессмысленными, так как противник будет ликвидирован российскими силами до прибытия на берег.

Константинов подчеркнул, что реальных высадок украинских ДРГ в Крыму не было, а то, что показывают украинские медийные ресурсы является фейками. «Их действия являются ничего не значащими демонстрациями, дешевыми пиар-акциями», — отметил парламентарий.

Во время подобных вылазок ВСУ только теряют людей, которых украинское командование отправляет на гибель, чтобы получить эффектные фото и видео для публикации их в украинских и зарубежных СМИ.

По словам Константинова, сухопутные операции украинских боевиков в Крыму невозможны, так как они просто не смогут добраться к полуострову. Российские военные уничтожат их задолго до фактического прибытия к месту назначения.