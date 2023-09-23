Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Процесс распада Украины уже стартовал, он неотвратим и будет продолжаться. Так спикер крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал требование Владимира Зеленского о возвращении страны к границам 1991 года.

«Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких “международно признанных границ”. Оно и понятно: в “95-м квартале” этому не учили. Но это так – констатация его абсолютной правовой безграмотности. Я убежден, что распад Украины уже произошел, дальнейший ее распад неотвратим. А вот в каком формате, по каким лекалам – это вопрос политических договоренностей. Но все это будет происходить не сегодня», – цитирует спикера РИА Новости.

Константинов добавил, что Азовское море уже является внутренним морем России и это свершившийся факт. То же самое произойдет и со всем северным побережьем Черного моря. Одесса и область рано или поздно станут частью России и остановить этот процесс не сможет никто.

Спикер также отметил, что западные кураторы Украины запустили ее распад, превратив территорию страны и ее жителей в расходные материал для собственных геополитических амбиций. Это подтверждается поведением Польши, власти которой еще несколько месяцев назад «братались» с киевским режимом. Теперь эта главная «гиена Европы» сделала стойку, почувствовав скорое падение украинских властей.

Вам может понравиться

Выяснилось, куда исчез журналист Владимир Познер после начала СВО

С первых дней специальной военной операции на «Первом канале» не появляется телеведущий Владимир Познер. Также не выходит его авторская программа. Портал News.ru выяснял, куда же подевался популярный журналист. В социальных

Актриса Ксения Корнева из шоу «Уральские пельмени» сыграла главную роль в новой комедии на СТС

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева исполнила главную роль в новом комедийном сериале на СТС под названием «Галя, у нас отмена». Компанию актрисе на съемочной площадке составили такие звезды, как

Клинцевич перечислил регионы России под угрозой ракет ATACMS

Дальность поражения целей ракетами ATACMS составляет чуть более 300 километров. Военный эксперт Андрей Клинцевич рассказал порталу News.ru, что эти боезаряды могут долететь до нескольких городов России. Причем это не только