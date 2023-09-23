Процесс распада Украины уже стартовал, он неотвратим и будет продолжаться. Так спикер крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал требование Владимира Зеленского о возвращении страны к границам 1991 года.

«Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких “международно признанных границ”. Оно и понятно: в “95-м квартале” этому не учили. Но это так – констатация его абсолютной правовой безграмотности. Я убежден, что распад Украины уже произошел, дальнейший ее распад неотвратим. А вот в каком формате, по каким лекалам – это вопрос политических договоренностей. Но все это будет происходить не сегодня», – цитирует спикера РИА Новости.

Константинов добавил, что Азовское море уже является внутренним морем России и это свершившийся факт. То же самое произойдет и со всем северным побережьем Черного моря. Одесса и область рано или поздно станут частью России и остановить этот процесс не сможет никто.

Спикер также отметил, что западные кураторы Украины запустили ее распад, превратив территорию страны и ее жителей в расходные материал для собственных геополитических амбиций. Это подтверждается поведением Польши, власти которой еще несколько месяцев назад «братались» с киевским режимом. Теперь эта главная «гиена Европы» сделала стойку, почувствовав скорое падение украинских властей.