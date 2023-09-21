Взрыв в Черкассах повредил объект социальной инфраструктуры, сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, без украинской ПВО не обошлось. Зенитная ракета сбила российский боезаряд, обломки которого как раз и рухнули на неназванный инфраструктурный объект.

Произошло это буквально через несколько минут после объявления воздушной тревоги, уточнил Табурец.

Напомним, украинская противовоздушная оборона довольно часто допускает подобные попадания по гражданским объектам. Зенитно-ракетные комплексы установлены непосредственно в спальных районах городов, что создает серьезные риски для мирного населения. При этом представители киевского режима считают это вполне нормальным явлением, так как в распоряжении ВСУ «слишком мало средств ПВО».