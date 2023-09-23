В результате многочисленных ударов по Днепропетровску и области поражен объект критической инфраструктуры, заявил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Уточнять, о каком именно объекте идет речь, глава областной военной администрации не стал, передает РИА Новости.

В ночь на 23 сентября в Сети появилась информация о целой серии взрывов в Днепропетровской области. Лысак сообщил, что по предварительной информации, один из дронов-камикадзе повредил газопровод в Марганце Никопольского района.

Кроме того, ударом частично разрушены несколько хозяйственных построек. Подробную информацию Лысак пообещал озвучить позже.

Минувшей ночью взрывы также звучали в Одесской области, где по словам спикера оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, под удар ракет «Оникс» попала рекреационная зона, и в оккупированном украинской армией Запорожье.