В результате «взрывной ночи», которую ракеты и беспилотники ВС РФ устроили на Украине, уничтожен одесский морской вокзал и серьезно поврежден аэродром в Долгинцево Днепропетровской области.

О последствиях ударов по Одессе рассказал глава областной военной администрации Олег Кипер. Он отметил, что помимо морского вокзала, которого фактически больше не существует, и отеля «Одесса», в порту повреждено зернохранилище.

Кипер, как и другие украинские чиновники, заявляют, что отель «Одесса» много лет пустует. Однако по имеющимся данным, там находился резервный штаб ВМС Украины. Кроме того, ВСУ превратили его в пункт размещения иностранных наемников.

Кроме того, в разных районах Одессы ночью слышались взрывы. Одна из ракет попала по складу, после чего там несколько часов детонировали боеприпасы.