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До руководителя Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилла Буданова наконец дошло, что ВСУ не смогут справиться с российской армией. Он признал, что провести на Красной площади в Москве парад победы украинские войска не смогут никогда.

Также в интервью изданию The Economist Буданов заявил, что Россия на протяжении своей многовековой истории неоднократно участвовала в вооруженных противостояниях. Это лишь доказывает, что сдаваться она не намерена.

«Мы понимаем, что не закончим противостояние парадом победы в Москве», – цитирует главу ГУР РИА Новости.

Ранее он высказывался в том духе, что контрнаступление ВСУ будет продолжено и поздней осенью, и зимой. Распутица и холода якобы дают украинской армии преимущества, хотя вести боевые действия при неблагоприятной погоде значительно сложнее.

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