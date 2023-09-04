Результатом бурного семилетнего романа, который начался в начале 2000-х годов, между известной гимнасткой Светланой Хоркиной и миллиардером Кириллом Шубским стало рождение сына. Несмотря на тот факт, что звезда отечественного спорта
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Результатом бурного семилетнего романа, который начался в начале 2000-х годов, между известной гимнасткой Светланой Хоркиной и миллиардером Кириллом Шубским стало рождение сына.

Несмотря на тот факт, что звезда отечественного спорта родила своего первенца в одной из клиник Лос-Анджелеса, где она находилась под чужой фамилией, избежать общественного порицания паре не удалось. Поскольку отец ребенка, милииардер Шубский, в тот момент был женат на актрисе Вере Глаголевой и не собирался уходить из семьи, после скандала завершил отношения с Хоркиной.

В июле 2023 года Святославу Хоркину исполнилось уже 18 лет. По словам матери, она пыталась привить сыну любовь к гимнастике, однако парень не добился серьезных результатов в данном виде спорта. После этого Святослав попробовал свои силы сразу в нескольких видах спорта, в том числе и плавании, однако остановил свой выбор на уличном баскетболе, которым сейчас занимается всерьез.

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