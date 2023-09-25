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В Свердловской области в аварии с микроавтобусом пострадали дети, которые ехали с родителями из парка «Оленьи ручьи» домой, в Верхнюю Пышму. Пресс-служба управления ГИБДД по региону раскрыла некоторые подробности происшествия.

К счастью, обошлось без жертв, сильно пострадала только 11-летняя девочка, которую госпитализировали с переломом носа. Остальные дети и взрослые получили медицинскую помощь на месте и в больницу ехать отказались.

Инцидент произошел на 291-м километре Пермского тракта. Автомобиль Opel совершал разворот и проигнорировал необходимость уступить дорогу микроавтобусу. Это привело к столкновению.

Полиция уже проверила обоих водителей, они управляли транспортными средствами в трезвом состоянии. Владелец «Опеля» имеет водительский стаж 12 лет, за рулем микроавтобуса находился мужчина с 30-летним стажем.

При этом на микроавтобусе не было необходимого при таких поездах маячка желтого цвета и знака «Дети», перевозка не была согласована с ГИБДД, отсутствовал договор фрахтования транспортного средства. За эти нарушения водителю придется заплатить около 100 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, организация, занимающаяся обслуживанием участка дороги, на котором произошла авария, получила рекомендации по устранению многочисленных недостатков дорожного покрытия.

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