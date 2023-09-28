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В ночь на 28 сентября тыловые регионы Украины атаковали 44 беспилотных аппарата, заявляют Воздушные силы страны.

Уже традиционно украинские спикеры сообщили, что большая часть дронов-камикадзе была сбита. Речь, по их словам, идет о 34 БПЛА, которые якобы уничтожены системой противовоздушной обороны.

При этом не сообщается, куда попали остальные 10 дронов. Власти Одесской области, к примеру, заявляют, что ни одного попадания на территории региона не зафиксировано. Однако около 3 часов ночи в Одессе либо в ее окрестностях все же прогремел мощный взрыв, о чем сообщают местные жители.

Также известно о взрывах в Черкассах и Кировоградской области, мониторинговые каналы сообщали об угрозах для Николаева и Измаильского района той же Одесской области. Информация по дронам, не попавшим под атаки ПВО, уточняется.

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