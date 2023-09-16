Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Численность российских Вооруженных сил стремительно восстанавливается до полутора миллионов военнослужащих. Поэтому спецоперация на Украине может продлиться и меньше года, считает депутат Госдумы Виктор Соболев.

Он отметил, что россияне активно идут на службу по контракту, что позволяет создавать новые подразделения и целые части, не объявляя дополнительную мобилизацию. Меньше года потребуется на то, чтобы численность группировки войск достигла 1,5 млн человек. Этого достаточно, чтобы перейти в полномасштабное наступление и достичь всех целей специальной военной операции, передает News.ru.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что мобилизованные россияне будут находиться в зоне СВО до момента ее завершения. Но при этом каждые полгода они смогут ездить в отпуск. Ротация сил будет осуществляться за счет контрактников, поэтому больше мобилизационные мероприятия проводиться не будут.

Вам может понравиться

Беременная Сиенна Миллер выбрала очень эпатажный образ для вечеринки Vogue World

Неделя моды в Лондоне, которая будет проходить с 14 по 19 сентября, началась с вечеринки Vogue World. Мероприятие посетило множество известных личностей. На красной дорожке можно было увидеть актрису Кейт

Ходаковский рассказал о жестокости ВСУ в отношении мирных жителей

Бывший командир батальона «Восток», а ныне начальник управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский опубликовал в своем Телеграм-канале утром 14 сентября информацию, согласно которой минувшей ночью российскими военнослужащими были эвакуированы дети

Корабль Черноморского флота “Сергей Котов” отразил атаку пяти безэкипажных катеров ВСУ

Пять безэкипажных катеров ВСУ попытались ударить по патрульному кораблю «Сергей Котов» в Черном море. Экипаж задействовал штатное вооружение и уничтожил вражеские надводные дроны, сообщает Минобороны РФ. Очередная атака на корабль