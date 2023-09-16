Численность российских Вооруженных сил стремительно восстанавливается до полутора миллионов военнослужащих. Поэтому спецоперация на Украине может продлиться и меньше года, считает депутат Госдумы Виктор Соболев.

Он отметил, что россияне активно идут на службу по контракту, что позволяет создавать новые подразделения и целые части, не объявляя дополнительную мобилизацию. Меньше года потребуется на то, чтобы численность группировки войск достигла 1,5 млн человек. Этого достаточно, чтобы перейти в полномасштабное наступление и достичь всех целей специальной военной операции, передает News.ru.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что мобилизованные россияне будут находиться в зоне СВО до момента ее завершения. Но при этом каждые полгода они смогут ездить в отпуск. Ротация сил будет осуществляться за счет контрактников, поэтому больше мобилизационные мероприятия проводиться не будут.