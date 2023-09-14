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Как только Украина получит от Запада дальнобойные ракеты, она попытается нанести удары по Санкт-Петербургу. Такое мнение высказал Герой России генерал Сергей Липовой.

Он пояснил, что сейчас Киев направляет в Москву только беспилотники, а до Петербурга ему и вовсе нечем дотянуться. Но как только будет принято решение о поставках дальнобойных ракет, ВСУ обязательно используют возможность нанести удар по городу на Неве.

«Какие именно ракеты — не будем гадать на кофейной гуще», — цитирует генерала News.ru.

Также он добавил, что Киев не сможет атаковать Калининград или Владивосток ни одним из видов вооружений. Однако в эти города Украина может направлять диверсантов.

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