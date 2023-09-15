Первый британский танк Challenger 2 был уничтожен на Украине в результате грамотно спланированной охоты.

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, что российские военные обнаружили, что британская боевая машина используется украинскими боевиками в составе группы охранения. Они предварительно отследили все передвижения танка и выбрали наиболее удобное место для засады.

После этого оставалось лишь заманить танк в ловушку и уничтожить точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Что в итоге и было проделано.

По словам Гагина, украинские боевики бросили подбитый танк на поле боя на Запорожском направлении, так как восстановить его не представляется возможным. Точное попадание привело к тому, что боевая машина полностью выгорела изнутри. Восстанавливать там больше нечего.