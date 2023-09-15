Киев снова игнорирует военную стратегию, которую ему пытается навязать Запад. Сейчас ВСУ начали противостояние на истощение, пишет издание The Financial Times.

Эксперты уверены, что на такой шаг украинская армия пошла из-за отсутствия превосходства в воздухе и боевой авиации. Из-за этого за три месяца провального летнего контрнаступления Киев потерял около 20 процентов поставленных НАТО техники и вооружений.

Именно поэтому сейчас ВСУ перешли к атакам пехотными подразделениями, которые проводятся после мощной артиллерийской подготовки. Они надеются таким образом истощить ресурсы ВС РФ, передает издание «Коммерсантъ».

Ранее о противостоянии на истощение сообщал бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он отмечал, что «ползучее наступление» боевиков ВСУ действительно изматывает российских бойцов.