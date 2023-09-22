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Французский скайдайвер Николас Гали погиб на юго-западе страны, столкнувшись с самолетом, из которого выпрыгнул за несколько секунд до инцидента.

40-летний экстремал, имеющий огромный опыт прыжков, использовал вингсьют, позволяющий парить в воздухе. Он выпрыгнул из самолета, а через несколько секунд летчик пошел на снижение.

Из-за столкновения со стойкой и крылом воздушной машины скайдайвер лишился головы – сильный удар пришелся в область шеи, Гали в результате этого мгновенно скончался.

Теперь пилот предстанет перед судом. 64-летнему мужчине уже предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Издание The Times уточняет, что скайдайвер трагично погиб еще 5 лет назад. Однако подробности дела не раскрывались, так как являлись тайной следствия. Сейчас оно завершено, судьбу летчика будет решать суд.

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