Боевик ВСУ заметил летящий беспилотник «Владлен Татарский» и показал ему неприличный жест. Ответ последовал незамедлительно, хотя военнослужащий успел спрятаться в укрытие.

На кадрах записи, опубликованной тг-каналом «Судоплатов» видно, как боевик показывает жест летящему неподалеку дрону, а затем убегает в укрытие. Но беспилотник следует за ним, аккуратно влетает прямо под настил и уничтожает врага.

Доны ВТ-40 названы в честь военного корреспондента Владлена Татарского, ставшего жертвой террористического акта украинских спецслужб. Он активно участвовал в создании этого FPV-беспилотника, разработанного с учетом потребностей бойцов ВС РФ.

Поставки таких БПЛА в зону проведения спецоперации сейчас идут беспрерывно. Дроны предназначены не только для ведения разведки, но и для нанесения ударов по противнику, для чего их снабдили компактными, но очень мощными боеприпасами.