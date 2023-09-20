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В ближайшем будущем Киев может не рассчитывать на получение дальнобойных ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил американский телеканал Fox News.

Корреспондент Лукас Томлинсон заявил, что ракеты, дальность которых составляет 190 миль (305 километров), в обозримом будущем Украине предоставлены не будут. Он также отметил, что Киев несколько раз экстренно запрашивал эти боезаряды, так как намеревается использовать их для нанесения ударов по Крыму и территории России.

Ранее сообщалось, что все министерства и ведомства Соединенных Штатов дали согласие на поставку Украине ракет ATACMS. Однако решающий голос остается за президентом Джо Байденом.

21 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером в Белом доме. Не исключено, что по итогам переговоров будет объявлено о предоставлении Киеву нового пакета вооружений. Но вот включат ли в него ATACMS, неизвестно.

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