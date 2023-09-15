Момент полета кометы Нисимура на Новосибирском попало на видео. Впечатляющие кадры удалось снять новосибирскому фотографу Алексею Полякову. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, процесс съемки полета кометы Нисимура над Новосибирском осложнялся тем, что в течение всей недели стояла очень пасмурная и облачная погода. При этом лучшее время для съемок небесных объектов – в полнолуние.

Обнаружив в прогнозе погоды ясную ночь, Поляков в компании своего друга решился на съемки кометы. Они вместе отправились в направлении поселка городского типа Тальменка. Не доехав до него около 30 километров, они свернули в поля.

«Небо было постоянно закрыто облаками примерно на половину, но перед рассветом нужный нам участок освободился, что позволило снять небольшое видео с замечательной кометой», – рассказал Поляков.

Стоит отметить, что комета Нисимура (C/2023 P1), названная в честь своего первооткрывателя Хидео Нисимуры, прошла около планеты Земля на расстоянии в 125 миллионов километров, после чего обогнет Солнце и навсегда покинет пределы нашей солнечной системы.