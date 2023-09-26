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Американское издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором сослалось на высокопоставленного представителя Пентагона. По его словам, в Пентагон обращались представители ряда африканских стран, заявившие о своем нежелании зависеть от ЧВК «Вагнер». Также африканские представители, по заявлению издания, видят серьезную проблему в присутствии «музыкантов» на своем континенте.

Автор материала отмечает, что американское правительство понимает цель подобных заявлений от представителей африканских стран. Он подчеркнул, что таким образом представители стран Африки хотят получить большую помощь от Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена объявить частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией. Об этом заявила глава британского МВД Суэлла Браверман. По словам министра, подготовленный по данному поводу проект, в ближайшее время будет передан на рассмотрение британскому парламенту.

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