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Глава Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис заявил о недопущении на Чемпионат Европы 2024 в Каунаусе фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса. По его словам, очень обидно не увидеть на домашнем чемпионате «лучшей литовской пары», вложившей серьезный вклад в историю фигурного катания страны. Слова Ясутиса приводит издание Respublika.lt.

По его словам, при других обстоятельствах выступление фигуристов имело бы огромнейшее значение. Однако из-за «двусмысленности их позиции в отношении Украины» они не смогут принять участие в чемпионате Европы 2024. «Федерация очень чётко выразила свою позицию», – заявил Витаутас Ясутис.

В минувшем году Маргарита Дробязко и Павилас Ванагас были лишены государственных наград Литвы. Причиной является их выступление на мероприятии «Лебединое озеро» в Сочи, организованном российской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.

Ранее сообщалось, что президентом Литвы был подписан указ о лишении Маргариты Дробязко литовского гражданства.

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