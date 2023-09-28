Газотурбинные двигатели танков Abrams требуют сложного обслуживания. Они очень капризны и могут самопроизвольно взрываться при неправильном использовании, рассказал изданию Le Figaro бывший французский военный Ян Буавен.

«Для обслуживания турбин Abrams требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей», – приводит слова Буавена РИА Новости.

Кроме того, хоть боекомплект танка хранится на удалении от экипажа, он плохо загерметизирован. Поэтому при попадании противотанковой ракеты или снаряда может взорваться с «диким грохотом».

Информацию о возможном взрыве двигателя «Абрамса» при некачественном обслуживании подтвердил также американский генерал Марк Хертлинг.