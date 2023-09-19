На фоне уборочной кампании, когда потребность в топливе для аграрных предприятий в России находится на пике, стоимость дизельного топлива увеличилась вдвое. При этом цены на пшеницу падают, что может привести к проблемам с посевом озимых культур. О причинах сложившейся ситуации в сельскохозяйственном секторе страны рассказывает в своем материале портал Business FM.

Из-за двукратного подорожания стоимости дизельного топлива в России существует риск срыва уборочной и посевной. Тревогу бьют российские фермеры, поскольку впервые в истории страны стоимость дизеля для аграриев увеличилась вдвое в течение трех последних месяцев. При этом фермерские хозяйства практически не могут продать свое зерно, что грозит многим банкротством.

По словам председателя Ассоциации фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Ставропольского края Сергея Колесникова, несмотря на тот факт, что дизель на АЗС отпускается по 60 рублей за литр, аграрии вынуждены платить по 79,5 рублей за дизельное топливо марки ГОСТ и по 103 рубля за дизель марки евро. При этом на АЗС аграрии не могут закупиться топливом из-за потребности в приобретении больших объемов.

Для примера Колесников приводит расход комбайна за одну смену – то 500 до 600 литров. При этом во время сбора урожая всегда отмечалось сезонное подорожание дизеля. Однако, по его словам, обычно дизель дорожал в среднем на 1-3 рубля за литр, а не сразу на 40 рублей, как в этом году.