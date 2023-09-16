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Российский актер театра и кино Евгений Князев высказался по поводу смерти дочери актера Михаила Ульянова – Елены. Артист признался, что не был другом Елены, однако был хорошо с ней знаком. По его словам, он был поражен новостью о скоропостижной кончине художницы. Артист отметил, что ему не известно было о проблемах со здоровьем Елены Ульяновой. Она казалась полной жизненных сил и энергии.

«О Господи, Лена умерла. Вроде она не болела. Лена была скромным человеком. Для меня само событие, что она умерла, удивительно. Это очень тяжело, я поражен», ― заявил Князев.

Напомним, что дочь известного российского актера театра и кино Михаила Ульянова – Елена была найдена мертвой в своей московской квартире, находящейся на Большой Бронной. По предварительным данным, смерть художницы наступила в результате сердечного приступа. Елене Ульяновой было всего 64 года. Точная причина смерти будет устанавливаться следствием путем проведения судебно-медицинской экспертизы.

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