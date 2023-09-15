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Боевики вооруженных сил Украины под дулами автоматов отправили пленных бойцов российской армии на минное поле в зоне проведения специальной военной операции, снимая процесс на видео. Об этом в своем материале со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские боевики отправляют на минное поле безоружных российских солдат, которые были взяты в плен ранее. При этом один из боевиков ВС Украины выкрикивает: «Если дойдешь, свободен». Другие боевики также начали кричать: «Вот они пошли – освободители» и «Хорошо идут».

Позже одному из украинских боевиков не понравилось, как идут пленные российские солдаты по минному полю, и он открыл огонь на поражение. Далее на опубликованных кадрах можно увидеть, как в поле взрывается мина. Данное видео было обнаружено российскими бойцами в телефоне одного из украинских боевиков после успешного штурма блиндажа противника.

В Сети уже публиковали видео с пытками и расправами над российскими пленными со стороны украинских боевиков. При этом комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в своем докладе подтвердила факты расстрела и пыток боевиками ВСУ российских военнопленных.

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