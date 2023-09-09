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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен быть реформирован. Причиной, по словам президента Турции, является неспособность международной организации решать возникающие проблемы. «В то время как в мире растет несправедливость, способность международных организаций находить решения этих проблем, к сожалению, снижается», – заявил Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, международные организации должны справедливо, демократично и прозрачно подходить к решению вопросов. Также их представительство должно быть более широким.

Ранее Эрдоган уже заявлял, что Совбез ООН необходимо реформировать из-за его неспособности «решать судьбы человечества». Также он призвал лидеров G20 выполнить требования Российской Федерации для продления «зерновой сделки», в том числе, обеспечению поставок российских удобрений. Об этом сообщается в совместной декларации по итогам саммита.

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