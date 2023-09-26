Турция должна очиститься от «позора конституции», которая была принята после военного переворота в стране. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Управление по коммуникациям президентской администрации приводит слова турецкого президента: «Отныне Турция должна избавиться от позора конституции, принятой после военного переворота. Мой народ заслуживает гражданской, либеральной конституции, соответствующей условиям эпохи».

По словам президента Турции, стране необходимо принять новую конституцию, которая должна стать основой для будущего развития и процветания турецкого народа. При этом он призвал все политические силы страны принять участие в работе над новой конституцией.

Примечательно, что действующая конституция была принята в Турции в 1982 году, через два года после военного переворота, проведенного главой генерального штаба генералом Кенаном Эвреном.