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Турция может расстаться с Европейским союзом, если Брюссель будет и дальше пытаться оторваться от Анкары. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии своего визита в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов, касательно доклада Европейского парламента по Турции, Эрдоган сказал: «ЕС пытается оторваться от Турции. Мы сделаем наши выводы с учетом этих событий, и, если необходимо, мы можем расстаться с ЕС».

Авторы материала отмечают, что в докладе ЕС речь идет о невозможности возобновления переговорного процесса о вступлении Турции в блок, состоящий из 27 европейских-государств, в современных условиях. При этом в докладе речь идет о необходимости изучить «параллельные и реалистичные рамки для выстраивания взаимных отношений между Брюсселем и Анкарой».

Напомним, что Турция в течение последних 24 лет находилась в статусе официального претендента на вступление в Европейский союз, однако в последнее время переговорный процесс зашел в тупик из-за обвинений в адрес Анкары со стороны международных организаций о нарушениях прав человека.

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